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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45383

На Сумщине будут судить двух врачей, из-за халатности которых пострадала женщина

Путивльским отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух врачей Путивльской центральной больницы, из-за ненадлежащего выполнения обязанностей которых пострадал пациентка.

Действия медиков квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины.

«Речь идет о событиях 2016 года. В больницу была госпитализирована женщина на последних сроках беременности. В течение пяти дней она находилась под наблюдением медиков, которые за все это время недооценили имеющиеся у пациентки факторы риска, поэтому не направили ее в областную больницу. В дальнейшем было принято решение о необходимости кесарева сечения, однако указанная операция была проведена со значительным опозданием, при этом не была назначена антибактериальная профилактика», - рассказал начальник Путивльского отдела Конотопской местной прокуратуры Олег Сахно.

В результате, согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, именно из-за халатности медиков у пациентки в послеродовом периоде возникли тяжелые осложнения и ей удалили часть внутренних органов. В то же время у младенца диагностирована тяжелая асфиксия.

В настоящее время дело назначено к рассмотрению по существу. Если вина медиков будет доказана, им грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Халатность
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