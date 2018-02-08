Сумские власти отказались платить за рождение ребенка Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Требуем установить выплату одноразовой денежной помощи при рождении ребенка».

«В соответствии со статьями 26, 61, 64 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», статьи 91 Бюджетного кодекса Украины, с целью поддержки рождаемости и улучшения демографических процессов в городе Сумы, осуществлять единовременную денежную помощь из бюджета Сумского городского совета при рождении ребенка женщинами (гражданками Украины), которые зарегистрированы и постоянно проживают совместно с ребенком на территории, подчиненной Сумскому городскому совету в размере:

при рождении первого ребенка - 10 000 (десять тысяч) грн;

при рождении второго ребенка - 15 000 (пятнадцать тысяч) грн;

при рождении третьего ребенка - 20 000 (двадцать тысяч) грн», - писал автор петиции Штейнингер Владимир Евгеньевич.

Ответ на электронную петицию:

«Во исполнение пункта 4.7 Положения о порядке предоставления электронных петиций и их рассмотрения органами местного самоуправления города Сумы, утвержденного решением Сумского городского совета от 25.10.2017 № 2692-МГ, сообщаем, что Ваша электронная петиция «Требуем установить выплату одноразовой денежной помощи при рождении ребенка», согласно решению исполнительного комитета Сумского городского совета от 20.02.2018 № 65 не была поддержана из-за необходимости реализации мероприятий по экономическому и рациональному использованию средств городского бюджета, обеспечения социальной поддержки жителей громады, исходя из финансовых возможностей бюджета города, а также принимая во внимание наличие установленной на государственном уровне помощи, выплачиваемой при рождении ребенка».