Экс-мер освобожденного Славянска Олег Зонтов о деле Сергея Рыбалки: Государство должно наказать предателей своей Родины Бывший городской голова освобожденного от террористов Славянска Олег Зонтов в эфире сумского телеканала «Видикон» выразил обеспокоенность фактами незаконной торговли с оккупированными территориями ОРДЛО, которую прикрывают некоторые депутаты Верховной Рады Украины.

«Итогами Революции воспользовались нечистоплотные люди. В том числе и в Верховную Раду на крови Майдана прошли те, кто лоббирует свои интересы, «крышует» свой бизнес. Сейчас на Сумщине идет судебный процесс над менеджерами компании, которая поставляла и поставляет свою продукцию на оккупированную территорию Донбасса и в Крым. Скандал с «S.Group» и «Снек-Экспорт», которые контролирует народный депутат Сергей Рыбалка, показал, что идет системная торговля. Я знаком со многими нашими журналистами и блогерами, которые проводят расследования, и они предоставили в открытый доступ факты, что действительно эти фирмы поставляют туда орешки, сухарики, и не стесняются этого. У них даже есть подписанные меморандумы о сотрудничестве, подписанные их менеджерами», - рассказал в эфире телеканала «Видикон» Олег Зонтов.

Экс-мер Славянска обвинил компании нардепа Сергея Рыбалки в прямом финансировании террористической деятельности боевиков Захарченко и компании на оккупированном Донбассе. По информации Зонтова, продукция «S.Group» и «Снек-Экспорт» сегодня продается во всех торговых сетях ОРДЛО, которые ранее были «отжаты» боевиками у их законных украинских владельцев. Бизнес на крови, говорит Зонтов, достиг таких размеров, что для его прекращения в марте прошлого года понадобилось отдельное решение СНБО и Президента Порошенко, которое, однако, до сих пор не выполняется некоторыми нечистыми на руку депутатами. Наказание за такие действия должно быть неизбежным и суровым, - уверен Олег Зонтов.

«Не зря же все закончилось блокадой линии разграничения. А СНБО и Президент приняли решение поддержать эту блокаду и перекрыть туда поставки товаров. Его надо выполнять. А тут получается, что законодатель, который «крышует» этот бизнес, нормально себя чувствует, он выступает. Мало того, - он призывает еще и защитить его. И это несмотря на то, что Генеральной прокуратурой уже два года расследуется дело об укрывательстве его от налогов. Я до сих пор не могу понять, почему Генпрокурор не сделал представление на снятие с него неприкосновенности.

Тот, кто специально ведет такой бизнес, он фактически спонсирует террористов. Потому что невозможно работать на той территории и при этом не отчислять им налоги. Бандиты действуют везде одинаково. Они сразу обкладывают всех данью. Тут должно быть не просто наказание, тут должно быть очень жесткое наказание. Минимум – это снятие депутатской неприкосновенности и расследование. Чтобы он не мог в статусе депутата влиять на это расследование. Поэтому он должен быть как простой человек, и наказание должно быть неизбежным и суровым», - заявил в телеэфире бывший мер Славянска.

Олег Зонтов напомнил телезрителям, что двое топ-менеджеров корпораций «S.Group» и «Снек-Экспорт» Денис Пробачай и Юрий Джабраилов уже полгода находятся в СИЗО по подозрению в финансировании террористов, а их дело рассматривает Заречный суд города Сумы. Во время последнего заседания адвокаты подозреваемых неожиданно заявили, что Пробачая и Джабраилова необходимо освободить из-под стражи ввиду того, что в ОРДЛО нет ни террористов, ни террористических организаций. Комментируя такую позицию защиты топ-менеджеров Сергея Рыбалки Олег Зонтов процитировал недавнее заявление одного из создателей Добровольческого Украинского Корпуса Дмитрия Яроша, которое он дал изданию «Главком».

«Я тут поддерживаю Дмитрия Яроша, который в одном из интервью по этому поводу сказал, что пусть эта наволочь придет и послужит там, в добровольческом батальоне. Каждый день мы видим военный дневник, мы видим сводки, каждый день гибнут наши бойцы, каждый день - раненые, каждый день травмированные, И не дай Боже, чтобы те, кто заявляет такое, они бы столкнулись с этим. Потому что жизнь, она как бумеранг. И уже нет ни одной украинской семьи, которую так или иначе не коснулась эта война. Те, кто сомневаются в этом, пусть приезжают в Авдеевку, пусть они почувствуют на себе эти обстрелы, эти минометные прилеты. Пусть поживут в этих разрушенных домах, заглянут в глаза тех людей, которые каждый день на линии разграничения теряют свое жилье, остаются без света, без газа, без продуктов. Пусть они туда приедут и пообщаются с ними. И тогда эти адвокаты станут совсем другими людьми», - заявил Олег Зонтов.

Экс-мер Славянска выразил уверенность, что суд над спонсорами террористов должен быть честным и справедливым. И чтобы ответственность за финансирование войны на Донбассе понесли не только менеджеры компаний-торговцев, но и их конечные бенефициары, которые сидят в креслах депутатов Верховной Рады. В противном случае, предположил Зонтов, Украину может ожидать волна судов Линча, которые будут куда страшнее для нечистых на руку народных избранников.

«Если это не будет наказание, которое вынесет наша правоохранительная система, тогда это будет наказание общественности. Терпение людей не беспредельно. Когда люди видят, что по всей Украине, в каждом городе есть семьи, которые потеряли своих близких, друзей, отцов, сыновей, и в это время другие позволяют себе наживаться на этой крови, то когда-то произойдет взрыв. И функция государства не допустить такого взрыва. Государство должно само наказать предателей свей Родины», - прокомментировал судебный процесс над менеджерами Сергея Рыбалки экс-мер Славянска Олег Зонтов. ІД