Пограничники нашли у россиянина почти полсотни охотничьих патронов 22 февраля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «Тойота» российской регистрации, на котором въезжал в Украину гражданин России, выявлены патроны к охотничьему оружию.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в салоне автомобиля среди личных вещей водителя обнаружили 48 охотничьих патронов 20 калибра. Сейчас обнаруженные патроны изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.