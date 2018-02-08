Пограничники нашли у россиянина почти полсотни охотничьих патронов

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в салоне автомобиля среди личных вещей водителя обнаружили 48 охотничьих патронов 20 калибра.
Сейчас обнаруженные патроны изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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