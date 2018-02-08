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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5833

Пограничники нашли у россиянина почти полсотни охотничьих патронов

22 февраля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «Тойота» российской регистрации, на котором въезжал в Украину гражданин России, выявлены патроны к охотничьему оружию.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в салоне автомобиля среди личных вещей водителя обнаружили 48 охотничьих патронов 20 калибра.

Сейчас обнаруженные патроны изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

Право Патроны Пограничники
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