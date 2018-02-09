На Сумщине горела пилорама Сообщение о пожаре на ул. Индустриальная на пульт связи ГПСЧ-21 г. Сердина-Буда поступило в 17.55 21 февраля.

Через четыре минуты дежурный караул части на двух автомобилях был на месте пожара. Однако, как выяснилось, для его тушения этих сил оказалось недостаточно: пламя охватило значительные площади хозяйственных построек, внутри которых находились строительные материалы. По тревоге были привлечены дополнительные силы ГПСЧ-21, на тушение прибыло ещё два пожарных автомобиля. В итоге пожар тушили более двадцати человек личного состава, было задействовано четыре автомобиля, также использовалась мотопомпа для подачи воды. Локализовать пожар удалось через полтора часа. Полностью он был потушен после полуночи. Общими усилиями спасателей удалось уберечь от огня рядом стоящий жилой дом и другие хозяйственные постройки. Всего огонь уничтожил порядка 300 метров квадратных строений. К счастью, никто не пострадал. Предварительно причиной пожара установлено нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительного котла, пишет Неделя.