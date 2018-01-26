Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19125

На Сумщине стали меньше пользоваться услугами почты

Согласно данным Главного управления статистики в Сумской области с каждым годом все меньше людей прибегает к услугам почты.

За последние 10 лет количество отправленных писем снизилось практически в 2,5 раза и составляет 3210 тыс. в год. Меньше стали отправлять и телеграмм. Если в 2000 годах этот показатель был 283 тыс., а в 2007 – 80 тыс., то в прошлом году было отправлено только 9,4 тыс. телеграмм. Оно и не удивительно, почему «Укрпочта» решила навсегда прекратить предоставление данного вида услуг. Также уменьшилось и количество денежных переводов и пенсионных выплат, которые осуществляются по почте. Их количество за прошлый год составило 2262,8 тыс., что практически в 3 раза ниже от показателей 2000-х годов. Не актуальными стали и междугородние телефонные переговоры. Их количество упало с 25 тыс. до 6,4 тыс.

Несмотря на это, значительным спросом пользуются услуги по предоплате и доставке газет и журналов. Начиная с 2004 года показатели стали только расти. За прошлый год по почтовой сети было разослано порядка 14 тыс. газет и журналов. Принимая во внимание всеобщий интерес к покупкам через интернет и за границы, на Сумщине резко возросло количество почтовых посылок. В 2016 году был зафиксирован максимальный показатель за все 17 лет – 403 тыс. посылок в год. В прошлом году эта цифра упала приблизительно на 15%, что может быть связано с подорожанием услуг почты.

Общество Почта Статистика Укрпочта

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