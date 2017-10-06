На Сумщине зафиксировали 13 случаев бешенства у животных С начала года на территории области подтверждено бешенство у 13 животных, из них в 5 лис, 4 котов и 4 собак.

В прошлом году за этот период было выявлено лишь 1 случай бешенства. Последние случаи заболевания выявлены в: - с. Чаплиевка, Шосткинского района, бешенство подтверждено у собаки - с. Обтово, Кролевецкого района - бешенство подтверждено у кота - с. Поповка, Великописаривского района - бешенство подтверждено у кота - с. Ковтуново, Шосткинского района - бешенство подтверждено у лисы Граждане, которые имели контакт с больными животными проходят курс антирабического лечения. Вниманию владельцев животных, отмечаем проведении профилактических обработок и прививок животных, с целью защиты их здоровья и собственного. Вниманию граждан, не пытайтесь погладить (оказать помощь) или поймать дикое животное (лис, енотов, куниц, бобров, барсуков и других). Больные дикие животные теряют страх, приближаются к жилищам, заходят во двор, нападают на людей, животных, птицу, представляет немалую угрозу жизни и здоровью человека.