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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51140

На Сумщине зафиксировали 13 случаев бешенства у животных

С начала года на территории области подтверждено бешенство у 13 животных, из них в 5 лис, 4 котов и 4 собак.

В прошлом году за этот период было выявлено лишь 1 случай бешенства.

Последние случаи заболевания выявлены в:

- с. Чаплиевка, Шосткинского района, бешенство подтверждено у собаки

- с. Обтово, Кролевецкого района - бешенство подтверждено у кота

- с. Поповка, Великописаривского района - бешенство подтверждено у кота

- с. Ковтуново, Шосткинского района - бешенство подтверждено у лисы

Граждане, которые имели контакт с больными животными проходят курс антирабического лечения.

Вниманию владельцев животных, отмечаем проведении профилактических обработок и прививок животных, с целью защиты их здоровья и собственного.

Вниманию граждан, не пытайтесь погладить (оказать помощь) или поймать дикое животное (лис, енотов, куниц, бобров, барсуков и других). Больные дикие животные теряют страх, приближаются к жилищам, заходят во двор, нападают на людей, животных, птицу, представляет немалую угрозу жизни и здоровью человека.

Общество Бешенство

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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