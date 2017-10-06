На Сумщине зафиксировали 13 случаев бешенства у животных

В прошлом году за этот период было выявлено лишь 1 случай бешенства.
Последние случаи заболевания выявлены в:
- с. Чаплиевка, Шосткинского района, бешенство подтверждено у собаки
- с. Обтово, Кролевецкого района - бешенство подтверждено у кота
- с. Поповка, Великописаривского района - бешенство подтверждено у кота
- с. Ковтуново, Шосткинского района - бешенство подтверждено у лисы
Граждане, которые имели контакт с больными животными проходят курс антирабического лечения.
Вниманию владельцев животных, отмечаем проведении профилактических обработок и прививок животных, с целью защиты их здоровья и собственного.
Вниманию граждан, не пытайтесь погладить (оказать помощь) или поймать дикое животное (лис, енотов, куниц, бобров, барсуков и других). Больные дикие животные теряют страх, приближаются к жилищам, заходят во двор, нападают на людей, животных, птицу, представляет немалую угрозу жизни и здоровью человека.
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