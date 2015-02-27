Коллекцию Оскара Гансена покажут в сумском музее На днях исполняется 100 лет с тех пор, как в Сумы из Киева перевезли лучшую часть частного музея Оскара Германовича Гансена - собирателя, предпринимателя, мецената - на хранение в городской имение матери, Елены Августовны Сумовской (ныне - ул. Петропавловская, 58).

В 1919 году эта коллекция (более 5 тыс. экспонатов) была национализирована и составила основу вновь созданного художественно-исторического музея.

Сама коллекция состояла из произведений известных художников зарубежья XVII - начала ХХ в. (таких стран Западной Европы, как Италия, Фландрия, Голландия, Франция, Польша, Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Швеция); из произведений отечественных художников (Боровиковского В., Айвазовского И., Репина И., Шишкина И., Левитана И., Васильковского С., Пимоненко М., Котарбинского В., братьев Кричевских, др.); из изделий зарубежных и отечественных мануфактур (отличаются немецкая Мейсенская и французская Севрская фарфоровые фабрики, Волокитинского фарфорового завода А. Миклашевского; искусство Украины, кроме фаянса и фарфора, представлено образцами народного искусства - ковры, вышивки, гутное стекло, др.).

С 1 марта 2018 года и до конца месяца все желающие смогут увидеть жемчужины так называемой «старой коллекции» в экспозиции Сумского областного художественного музея.