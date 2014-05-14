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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Коллекцию Оскара Гансена покажут в сумском музее

На днях исполняется 100 лет с тех пор, как в Сумы из Киева перевезли лучшую часть частного музея Оскара Германовича Гансена - собирателя, предпринимателя, мецената - на хранение в городской имение матери, Елены Августовны Сумовской (ныне - ул. Петропавловская, 58).

В 1919 году эта коллекция (более 5 тыс. экспонатов) была национализирована и составила основу вновь созданного художественно-исторического музея.

Сама коллекция состояла из произведений известных художников зарубежья XVII - начала ХХ в. (таких стран Западной Европы, как Италия, Фландрия, Голландия, Франция, Польша, Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Швеция); из произведений отечественных художников (Боровиковского В., Айвазовского И., Репина И., Шишкина И., Левитана И., Васильковского С., Пимоненко М., Котарбинского В., братьев Кричевских, др.); из изделий зарубежных и отечественных мануфактур (отличаются немецкая Мейсенская и французская Севрская фарфоровые фабрики, Волокитинского фарфорового завода А. Миклашевского; искусство Украины, кроме фаянса и фарфора, представлено образцами народного искусства - ковры, вышивки, гутное стекло, др.).

С 1 марта 2018 года и до конца месяца все желающие смогут увидеть жемчужины так называемой «старой коллекции» в экспозиции Сумского областного художественного музея.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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