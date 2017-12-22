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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54216

В связи с ростом риска отравления угарным газом зимой «Сумыгаз» напоминает основные правила безопасности

Причинами несчастных случаев при использовании газа в быту становится халатность и нарушение правил пользования газовыми приборами.

Опасно самовольное вмешательство в газовую сеть, отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, установки газового оборудования в помещении ванной комнаты либо жилых помещениях, использование газовых плит для обогрева помещений, установка электровентиляторов в вентиляционные каналы. Последнее даже может привести к обратной тяге.

Все эти действия потребителей являются грубым нарушением правил безопасности при пользовании газовыми приборами, поскольку не обеспечивается приток воздуха в помещение, где работают газовые приборы.

Особенно опасен угарный газ, который образуется при горении природного газа и другого топлива. Ведь он не имеет ни цвета, ни запаха. Попадая в кровь, угарный газ соединяется с гемоглобином и делает его неспособным разносить кислород по организму. Поэтому человек погибает от удушья.

Поэтому, напоминаем, что для сохранения жизни и здоровья собственного и своих близких, необходимо соблюдать простые правила:

при пользовании газовыми приборами обеспечить доступ воздуха в помещение, открыв окно;

во избежание обледенения оголовков дымоходов и скопления угарного газа в помещении, жителям домовладений необходимо осуществлять осмотр дымовых каналов не реже одного раза в месяц в зимний период;

с помощью легкой полоски бумаги до и во время пользования газовыми приборами проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах. Для этого приложить полоску бумаги к отверстию дымохода. Если тяга в дымоходе отсутствует - газовыми приборами пользоваться запрещено и необходимо обратиться в специализированную организацию, которая имеет разрешение на ремонт дымовых и вентиляционных каналов вашего домовладения;

не реже одного раза в год, перед началом отопительного сезона организовать проверку технического состояния ДВК вашего домовладения.

Внимание! В случае обнаружения неисправностей газового прибора или наличии запаха газа необходимо перекрыть контрольный кран, выйти из помещения и вызвать аварийную газовую службу по телефону «104».

Общество Сумыгаз Угарный газ

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