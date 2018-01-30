В Сумах снова оспаривают в суде повышение стоимости проезда в маршрутках Сумские активисты в который раз пытаются в судебном порядке отменить повышение тарифов в маршрутах.

В производстве Сумского окружного административного суда находится дело № 818/410/18 по иску Соколова Александра Олеговича, Веселова Валерия Ивановича к исполнительному комитету Сумского городского совета, третье лицо: ООО «Престиж Лайн» о признании противоправным и отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета от 29.01.2018 года № 56 «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользование я, работающих в обычном режиме, ООО «Престиж Лайн».

Дело назначено к подготовительному заседанию 12.03.2018 года в 14 час. 30 мин. в помещении Сумского окружного административного суда, по адресу: г. Сумы, ул. Герасима Кондратьева 159, зал 104, судья Сопьяненко А.В.

Напомним, каждое повышение тарифов в маршрутках сопровождается судебными исками к исполкому, активисты выигрывают дела, однако исполком принимает новые решения.