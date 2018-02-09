В Путивле полиция раскрыла две прошлогодние кражи Летом и осенью один из местных продмагов дважды становился объектом ночных краж.

Первый факт кражи из местного продмага был задокументирован местной полицией летом прошлого года. Тогда неизвестный злоумышленник ночью вломился в торговое заведение и украл оттуда две бутылки с коньяком и ликером, 15 банок и 10 бутылок слабоалкогольных напитков, 15 пачек сигарет и 50 гривен наличных.

Осенью магазин снова посетили «незваные гости», которые вынесли оттуда две бутылки алкоголя, 37 пачек сигарет и полсотни гривен.

В полиции оба события были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения правонарушения ч. 3 ст. 185 «Кража, соединенная с проникновением...» и начаты поиски злоумышленников.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские, наконец, вышли на «магазинных воров».

«В совершении первой кражи обоснованно подозревается 17-летний местный подросток, который, как оказалось, все похищенный товар хранил в одном из подвальных помещений многоквартирного дома и время от времени угощал им своих знакомых, - рассказывает Оксана Федченко, начальник Путивльского отделение полиции. - А во второй краже подозреваются двое других 18-летних юношей, каждый из которых уже имеет судимость».

В случае доказательства следствием вины подозреваемых, за содеянное им грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Сейчас полицейские в рамках открытых уголовных производств проверят подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям совершенных по городу и области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области..