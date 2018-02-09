В Путивле полиция раскрыла две прошлогодние кражи

Первый факт кражи из местного продмага был задокументирован местной полицией летом прошлого года. Тогда неизвестный злоумышленник ночью вломился в торговое заведение и украл оттуда две бутылки с коньяком и ликером, 15 банок и 10 бутылок слабоалкогольных напитков, 15 пачек сигарет и 50 гривен наличных.
Осенью магазин снова посетили «незваные гости», которые вынесли оттуда две бутылки алкоголя, 37 пачек сигарет и полсотни гривен.
В полиции оба события были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения правонарушения ч. 3 ст. 185 «Кража, соединенная с проникновением...» и начаты поиски злоумышленников.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские, наконец, вышли на «магазинных воров».
«В совершении первой кражи обоснованно подозревается 17-летний местный подросток, который, как оказалось, все похищенный товар хранил в одном из подвальных помещений многоквартирного дома и время от времени угощал им своих знакомых, - рассказывает Оксана Федченко, начальник Путивльского отделение полиции. - А во второй краже подозреваются двое других 18-летних юношей, каждый из которых уже имеет судимость».
В случае доказательства следствием вины подозреваемых, за содеянное им грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Сейчас полицейские в рамках открытых уголовных производств проверят подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям совершенных по городу и области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области..
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