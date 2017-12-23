В понедельник Сумы будут прощаться с участником АТО В понедельник, 26 февраля, сумчане будут прощаться с сержантом военной службы по контракту Сергеем Стецием.

Жизнь военнослужащего оборвалась 20 февраля в г. Подольск Одесской области. До этого боец в составе 11-го отдельного мотопехоты батальона выполнял служебные обязанности на территории Донецкой и Луганской областей.

Прощание с земляком состоится в понедельник, 26 февраля, в 11:00 в Свято-Воскресенском кафедральном соборе.