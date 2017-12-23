В понедельник Сумы будут прощаться с участником АТО

Жизнь военнослужащего оборвалась 20 февраля в г. Подольск Одесской области. До этого боец в составе 11-го отдельного мотопехоты батальона выполнял служебные обязанности на территории Донецкой и Луганской областей.
Прощание с земляком состоится в понедельник, 26 февраля, в 11:00 в Свято-Воскресенском кафедральном соборе.
Сегодня, 5 января, на Шосткинщине объявлен День траура. В селе Клышки состоялось прощание с военнослужащим Александром Ковтуном, погибшим в первый...
В Сумах в последний путь провели участника АТО Сергея Ширкова....
Завтра, 26 декабря, в Сумах состоятся похороны умершего в зоне АТО сумчанина Сергея Ширкова....
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