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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:51494

В понедельник Сумы будут прощаться с участником АТО

В понедельник, 26 февраля, сумчане будут прощаться с сержантом военной службы по контракту Сергеем Стецием.

Жизнь военнослужащего оборвалась 20 февраля в г. Подольск Одесской области. До этого боец в составе 11-го отдельного мотопехоты батальона выполнял служебные обязанности на территории Донецкой и Луганской областей.

Прощание с земляком состоится в понедельник, 26 февраля, в 11:00 в Свято-Воскресенском кафедральном соборе.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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