Трое сумских браконьеров настреляли на 150 тысяч штрафа

Происшествие произошло в Тростянецком районе. Во время очередного обхода участков егеря Гетманского национального природного парка обнаружили место, где, судя по отпечаткам на снегу и кровавыми пятнами, было подстрелено крупное животное. Пойдя дальше по следам, они нашли санки с тушей убитой свиноматки дикого кабана весом около 160 кг, а неподалеку застали пожилого мужчину.
Вызванные работники Тростянецкого отдела полиции выяснили личность этого гражданина. Сам же 56-летний местный житель полностью отрицал свою причастность к охоте, утверждая, что просто прогуливался по лесу, дыша свежим воздухом, - мол, очень полезно для его здоровья.
Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями полицейские нашли еще двух мужчин, кроме уже установленного, которые также причастны к браконьерству. Один из них - владелец официально зарегистрированного охотничьего ружья, на другом никакого охотничьего вооружения не значится. Тем не менее, собранные на месте происшествия доказательства и изъятые у подозреваемых дома вещи четко доказывают причастность всех трех к данному случаю незаконной охоты.
Сейчас в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 248 УК Украины (незаконная охота). Следствие продолжается, все фигуранты дела проверяются на причастность к другим подобным случаям, совершенным на территории национального природного парка. В том случае, если вина мужчин будет доказана, им грозит штраф в размере 1700 гривен, ограничение свободы до 3-х лет с конфискацией средств охоты.
«Я еще раз призываю охотников соблюдать правила охоты и не нарушать установленный порядок, - говорит руководитель Тростянецкого отделения полиции Игорь Кисилев. - В данном случае граждане не только устроили охоту на территории национального природного парка, по сути - заповедника, но и нарушили сроки, поскольку зимний сезон охоты на кабана закончился почти два месяца назад. Теперь горе-охотникам придется возместить убытки, причиненные их действиями в заповеднике. За саму свиноматку - в размере 40 000 гривен, и стоимости нерожденных поросят около 100-140 тысяч гривен - в зависимости от количества эмбрионов, каждый из которых, в соответствии с действующим законодательством, будет «стоить» подозреваемым по 20 000 гривен».
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