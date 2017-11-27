Трое сумских браконьеров настреляли на 150 тысяч штрафа Около 150 тысяч гривен должны будут уплатить трое жителей Сумщины за застреленное на территории заповедника животное сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Происшествие произошло в Тростянецком районе. Во время очередного обхода участков егеря Гетманского национального природного парка обнаружили место, где, судя по отпечаткам на снегу и кровавыми пятнами, было подстрелено крупное животное. Пойдя дальше по следам, они нашли санки с тушей убитой свиноматки дикого кабана весом около 160 кг, а неподалеку застали пожилого мужчину.

Вызванные работники Тростянецкого отдела полиции выяснили личность этого гражданина. Сам же 56-летний местный житель полностью отрицал свою причастность к охоте, утверждая, что просто прогуливался по лесу, дыша свежим воздухом, - мол, очень полезно для его здоровья.

Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями полицейские нашли еще двух мужчин, кроме уже установленного, которые также причастны к браконьерству. Один из них - владелец официально зарегистрированного охотничьего ружья, на другом никакого охотничьего вооружения не значится. Тем не менее, собранные на месте происшествия доказательства и изъятые у подозреваемых дома вещи четко доказывают причастность всех трех к данному случаю незаконной охоты.

Сейчас в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 248 УК Украины (незаконная охота). Следствие продолжается, все фигуранты дела проверяются на причастность к другим подобным случаям, совершенным на территории национального природного парка. В том случае, если вина мужчин будет доказана, им грозит штраф в размере 1700 гривен, ограничение свободы до 3-х лет с конфискацией средств охоты.

«Я еще раз призываю охотников соблюдать правила охоты и не нарушать установленный порядок, - говорит руководитель Тростянецкого отделения полиции Игорь Кисилев. - В данном случае граждане не только устроили охоту на территории национального природного парка, по сути - заповедника, но и нарушили сроки, поскольку зимний сезон охоты на кабана закончился почти два месяца назад. Теперь горе-охотникам придется возместить убытки, причиненные их действиями в заповеднике. За саму свиноматку - в размере 40 000 гривен, и стоимости нерожденных поросят около 100-140 тысяч гривен - в зависимости от количества эмбрионов, каждый из которых, в соответствии с действующим законодательством, будет «стоить» подозреваемым по 20 000 гривен».