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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:293165

В Сумах объявили полный карантин до 3 марта

С сегодняшнего дня и до 3 марта включительно в Сумах вводят карантинные ограничительные мероприятия.

Сегодня, 23 февраля, состоялось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, во время которой решался вопрос, объявлять ли общегородской карантин в учебных заведениях.

Сначала о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ доложила и. о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, на текущей неделе зарегистрировано 2970 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 14,5% больше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших 64% - дети до 18 лет. В течение недели были госпитализированы 150 сумчан, среди которых 85% - дети.

В связи с тем, что в некоторых школах был приостановлен учебный процесс, количество госпитализированных школьников несколько уменьшилось.

Однако на сегодняшний день в стационарных отделениях городской детской клинической больницы Святой Зинаиды находится 148 больных детей на 115 инфекционных койках. В связи с этим дополнительно развернуто 30 коек в дерматологическом отделении.

О ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ среди детей школьного и дошкольного возраста доложила начальник управления образования и науки Антонина Данильченко. Она сообщила, что по состоянию на 23 февраля в Сумах не работают 11 школ, шесть из них должны были возобновить работу в понедельник. В некоторых школах были применены карантинные меры в отношении отдельных классов.

Детские сады работали в обычном режиме.

Заслушав информацию от специалистов Сумского областного гидрометеорологического центра и управления Госпродпотребслужбы в г. Сумы, члены комиссии решили ввести карантин в учреждениях общего среднего образования города до 3 марта включительно, перевести детские сады на дежурный режим работы, запретить работу внешкольных учреждений, проведение массовых мероприятий, ввести масочный режим в лечебных учреждениях города и ограничить посещение больных, обеспечить дезинфекцию коммунального и частного транспорта, усилить работу пунктов обогрева.

Общество Карантин

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