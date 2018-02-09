Ночью спасатели отбуксировали автомобиль «скорой» с пациенткой

По предварительным данным, карета экстренной медицинской помощи возвращалась с выезда (с. Папкино Кролевецкого района) по дороге через лес и застряла в снежном сугробе. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 22-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра.
Прибыв на вызов, спасатели прикрепили тросом к пожарному автомобилю повышенной проходимости «скорую» и отбуксировали ее на безопасный участок пути, после чего сопровождали до автотрассы. В салоне «скорой» находились 3 работника и пожилая женщина, которую транспортировали в районную больницу. К оказанию помощи привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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