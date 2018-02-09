Сумчане просят убрать пешеходный переход На сайте онлайн-петиций собирают подписи по обращением «Убрать пешеходный переход на улице Героев Сумщины».

«В связи с наличием подземного перехода на улице Героев Сумщины, предлагаю убрать пешеходный переход, который находится возле этого же подземного перехода, в связи с интенсивным движением на этом участке, что приводит к опасности как для пешеходов, так и водителей», - пишет автор петиции Азаров Евгений Сергеевич.

Дата начала сбора подписей: 22 февраля 2018 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 23 февраля петицию подписали 10 человек из 250 необходимых.