Сумчане просят убрать пешеходный переход

«В связи с наличием подземного перехода на улице Героев Сумщины, предлагаю убрать пешеходный переход, который находится возле этого же подземного перехода, в связи с интенсивным движением на этом участке, что приводит к опасности как для пешеходов, так и водителей», - пишет автор петиции Азаров Евгений Сергеевич.
Дата начала сбора подписей: 22 февраля 2018 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 23 февраля петицию подписали 10 человек из 250 необходимых.
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