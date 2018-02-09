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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18314

Сумчане просят убрать пешеходный переход

На сайте онлайн-петиций собирают подписи по обращением «Убрать пешеходный переход на улице Героев Сумщины».

«В связи с наличием подземного перехода на улице Героев Сумщины, предлагаю убрать пешеходный переход, который находится возле этого же подземного перехода, в связи с интенсивным движением на этом участке, что приводит к опасности как для пешеходов, так и водителей», - пишет автор петиции Азаров Евгений Сергеевич.

Дата начала сбора подписей: 22 февраля 2018 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 23 февраля петицию подписали 10 человек из 250 необходимых.

Общество Петиция Пешеходный переход

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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