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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:26161

Пытаясь согреться электрообогревателями, на Шосткинщине погиб 78-летний пенсионер

Сегодня ночью в Шостке и районе произошло два пожара. Горели дом и квартира.

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, 22 февраля, около 23:20, поступило сообщение из полиции о пожаре в селе Гамалеевка. Пожар потушили без помощи пожарных самостоятельно, пишет Шостка.info.

Как выяснилось, во время возгорания, задохнувшись в дыму, погиб 78-летний хозяин дома. Его, лежащим на полу, обнаружил сын. При этом включены были два электрокамина, поплавился удлинитель, выгорел пол. Вероятной причиной возгорания стал перегруз электросети.

Спустя четыре часа в Шостке произошел еще один пожар. В 3:46 в службу «101» поступило сообщение от очевидца о пожаре в квартире по улице Кутузова. На тушение выезжали два пожарных автомобиля. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем владельца квартиры. Убыток, причиненный огнем, составил около 20 тыс. грн.

С начала года на пожарах в Шостке и районе погибло уже 5 человек.

Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумском области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, в частности, при использовании электрообогревательных приборов:

— не допускайте использования для обогрева помещений, несертифицированных и самодельных нагревательных приборов и газовых кухонных плит;

— в случае использования серийных нагревательных устройств проследите за тем, чтобы они были установлены таким образом, чтобы избежать опрокидывания, ограничьте доступ к ним детей;

— расстояние от приборов электроотопления до горючих материалов и конструкций должно составлять не менее 0,25 м;

— придерживаетесь правил пожарной безопасности при использовании индивидуальных систем отопления и систем печного отопления в домах;

— не оставляйте без присмотра в случае выхода из помещений включении в электросеть нагревательные приборы, телевизоры, утюги и тому подобное;

— старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители значительной мощности;

— не допускайте применения самодельных некалиброванных плавких вставок в предохранителях электрического тока;

— держите зажигалки и спички вне поля зрения детей и в недосягаемых для них местах.

Дети в возрасте от 2-х лет способны самостоятельно их зажечь. Никогда не поощряйте и не позволяйте детям играть со спичками и зажигалками и считать их игрушками.

В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону «101».

Общество Пожар Смерть на пожаре Шосткинский район

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