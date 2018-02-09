Разбой в Шосткинском районе: семью связали и отняли деньги Вечером 21 февраля в одном из населенных пунктов Шосткинщины произошло разбойное нападение.

Как сообщили в отделе полиции, несколько преступников ворвались в дом, где проживала семья пенсионеров. Бандиты связали людей и забрали крупную сумму денег, пишет Шостка.info.

Открыто уголовное производство.

«Принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников», — проинформировали в полиции.

Правоохранители просят сообщать любую информацию, касающуюся данного преступления. Контактные тел. 2-14-47 (дежурная часть), 2-14-65 (телефон доверия), 050-327-91-48 или «102».