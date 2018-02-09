В Конотопе закончился карантин

Согласно решению противоэпидемической комиссии с 26 февраля в учреждениях общего среднего и внешкольного образования Конотопа возобновляется учебный процесс.
Об этом сообщила на своей Фейсбук-странице заместитель начальника отдела образования городского совета Людмила Гаценко, пишет Голос Конотопа.
Напомним, учебный и процесс в учреждениях общего, среднего и внешкольного образования Конотопа временно приостанавливали с 19 по 25 февраля в связи с превышением пороговой заболеваемости ОРВИ.
Кстати, с сегодняшнего дня приостановлен учебный процесс во всех школах и внешкольных учреждениях Сум.
С сегодняшнего дня и до 3 марта включительно в Сумах вводят карантинные ограничительные мероприятия....
Конотопским отделом полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Скиба Василий Алексеевич, 1992 г.р., житель Конотопа....
С 17 по 19 февраля в Конотопе состоялся Всеукраинский турнир по гандболу среди девушек 2005-2006 г.р....
Конотопской местной прокуратурой 17 февраля 2018 года сообщено о подозрении 57-летнему конотопчанину, который с целью погашения собственных долгов требовал деньги...
С начала нынешнего года полицейские уже разоблачили 27 случаев незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывоопасных предметов и веществ, сообщает Отдел коммуникации...