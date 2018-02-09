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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:41181

В Конотопе закончился карантин

С понедельника конотопские школьники снова начнут ходить на уроки и кружки.

Согласно решению противоэпидемической комиссии с 26 февраля в учреждениях общего среднего и внешкольного образования Конотопа возобновляется учебный процесс.

Об этом сообщила на своей Фейсбук-странице заместитель начальника отдела образования городского совета Людмила Гаценко, пишет Голос Конотопа.

Напомним, учебный и процесс в учреждениях общего, среднего и внешкольного образования Конотопа временно приостанавливали с 19 по 25 февраля в связи с превышением пороговой заболеваемости ОРВИ.

Кстати, с сегодняшнего дня приостановлен учебный процесс во всех школах и внешкольных учреждениях Сум.

Общество Карантин Конотоп

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