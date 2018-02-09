Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:08137

Сумские хоккеистки минимально проиграли голландкам

Сегодня, 23 февраля, в Данди (Шотландия) МСК «Сумчанка» отыграла второй матч в розыгрыше кубка европейских чемпионов.

FRANK UIJLENBROEK

После обидного поражения на старте от швейцарок, наши девчата с точно таким же счетом проиграли и фаворитам турнира -  AH&BC Amsterdam из Голландии, которые в первом поединке обыграли белорусский «Ритм» из Гродно 2:0.

Счет уже на первой минуте открыли соперницы – отличилась Фелис Альберс. Они же продолжали давить, но на 10-ой минуте счет сравняла Оксана Пономаренко. Не прошло и минуты, как голландки снова впереди после гола Шарлотт Веги. А на 16-ой минуте Фелис Альберс оформила дубль – 3:1.

В начале второго тайма, на 23-й минуте, после розыгрыша углового штрафного забила Юлия Шевченко. На 31-ой минуте Шарлотт Вега вслед за своей партнершей по команде также делает дубль, спустя 4 минуты Юлия Шевченко снова сокращает отставание до минимума после углового. Несмотря на все усилия, счет остался 4:3 в пользу голландок.

В другом матче «Ритм» обыграл HC Rotweiss Wettingen  2:1.

После двух туров у AH&BC Amsterdam – 10 очков, у швейцарок и белорусок – по 6, у наших – 2.

Завтра наши встретятся с белорусками. Для продолжения борьбы за медали нужно побеждать и надеяться на победу голландок в матче со швейцарками.

Трансляция здесь - https://www.eurohockeytv.org.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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