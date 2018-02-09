Сумские хоккеистки минимально проиграли голландкам Сегодня, 23 февраля, в Данди (Шотландия) МСК «Сумчанка» отыграла второй матч в розыгрыше кубка европейских чемпионов.

После обидного поражения на старте от швейцарок, наши девчата с точно таким же счетом проиграли и фаворитам турнира - AH&BC Amsterdam из Голландии, которые в первом поединке обыграли белорусский «Ритм» из Гродно 2:0.

Счет уже на первой минуте открыли соперницы – отличилась Фелис Альберс. Они же продолжали давить, но на 10-ой минуте счет сравняла Оксана Пономаренко. Не прошло и минуты, как голландки снова впереди после гола Шарлотт Веги. А на 16-ой минуте Фелис Альберс оформила дубль – 3:1.

В начале второго тайма, на 23-й минуте, после розыгрыша углового штрафного забила Юлия Шевченко. На 31-ой минуте Шарлотт Вега вслед за своей партнершей по команде также делает дубль, спустя 4 минуты Юлия Шевченко снова сокращает отставание до минимума после углового. Несмотря на все усилия, счет остался 4:3 в пользу голландок.

В другом матче «Ритм» обыграл HC Rotweiss Wettingen 2:1.

После двух туров у AH&BC Amsterdam – 10 очков, у швейцарок и белорусок – по 6, у наших – 2.

Завтра наши встретятся с белорусками. Для продолжения борьбы за медали нужно побеждать и надеяться на победу голландок в матче со швейцарками.

Трансляция здесь - https://www.eurohockeytv.org.