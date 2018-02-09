Алексей Красовский попал в топ-50 на 50-километровой дистанции Сегодня, 24 февраля, в корейском Пхенчанге завершилась программа у лыжников.

На марафонской дистанции в 50 км первенствовал финн Ииво Хисконен – 2:08:22,1, который обогнал россиянин Александра Большунова на 18,7 с и Андрея Ларкова на 2:37,5. Шосткинец Алексей Красовский занял 50-ое место, отстав от чемпиона на 17:14,3.