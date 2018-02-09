Мошенники обманули фермера на 300 тысяч

Сообщение о мошенничестве в полицию поступило от 44-летнего жителя Липоводолинского района, главы агрофирмы, который сообщил, что воспользовавшись объявлением в Интернете, наткнулся на афериста, который обманул его почти на 300 тыс. гривен. По словам мужчины, он впервые решил воспользоваться всемирной сетью и сэкономить на приобретении минеральных удобрений, а взамен потерял немалую сумму денег.
Пострадавший рассказал в полиции, что сначала связался с представителем одной из крупных компаний, которая находится в Киеве. Мужчины договорились о способе оплаты и сроке получения товара. По договоренности он перечислил оговоренную сумму денег и подтвердил заказ. Когда во время очередной телефонного разговора отправитель начал путаться в терминах отправки, он сообщил, что пожалуется в полицию, после чего телефон продавца перестал отвечать, а объявление удалили с сайта.
В полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по ч.3 ст.190 «Мошенничество, совершенное в крупных размерах» Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители пытаются установить и задержать всех причастных к мошеннической схеме, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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