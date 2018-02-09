«Сумчанка» пробилась в полуфинал кубка европейских чемпионов Сегодня, 24 февраля, в Данди (Шотландия) завершается групповой турнир в кубке европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд.

МСК «Сумчанка» после двух обидных поражений на старте сегодня встречалась с гродненским «Ритмом» из Беларуси.

Весь первый тайм на площадке была равна игра, обе команды имели свои шансы на успех, но не воспользовались. Только на 17-ой минуте Юлия Шевченко после дальнего паса Екатерины Самоходченко поборолась с голкипером и забила первый мяч.

На 22-ой минуте после ошибки соперницы мяч оказался у Юлии Шевченко, которая отпасовала ее на свободную Оксану Пономаренко, которая расстреляла ворота белорусок – 2:0. Спустя минуту после дальнего паса отличилась Ольга Гончаренко.

За 8 минут до конца белоруски заменили вратаря на шестого полевого игрока, но безуспешно…

В итоге 3:0 – уверенная победа наших девчат, которые со второго места пробились в полуфинал, так как в другом матче голландская команда AH&BC Amsterdam обыграла швейцарок из HC Rotweiss Wettingen со счетом 3:1.

В полуфинале, который пройдет сегодня же, в 20.00, наши встретятся с победителм группы А, который еще не определился.

Трансляция здесь - https://www.eurohockeytv.org