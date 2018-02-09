Пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл грузовой автомобиль марки «Mercedes-Benz» молдавской регистрации. Во время проведения пограничного контроля в отношении водителя, гражданина Молдовы, сработала база данных Интерпола.
По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Румынию для привлечения к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Сейчас мужчина задержан, после проведения процессуальных действий передан компетентным органам.
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