Пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол.

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл грузовой автомобиль марки «Mercedes-Benz» молдавской регистрации. Во время проведения пограничного контроля в отношении водителя, гражданина Молдовы, сработала база данных Интерпола.

По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Румынию для привлечения к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Сейчас мужчина задержан, после проведения процессуальных действий передан компетентным органам.