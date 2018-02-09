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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:37154

В поезде «Москва-Кишинев» пограничники обнаружили комплектующие к электротехнике

В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили комплектующие к электротехнике.

В ходе проверки одного из вагонов поезда сообщением «Москва-Кишинев» общая обзорная группа в нише для багажа одного из пассажирских купе обнаружила коробку со штекерами для антенн общим количеством около 500 шт.

Владельцем товара оказался пассажир этого поезда, 29-летний гражданин Молдовы.

Сейчас обнаруженный товар изъят. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

Право Пограничники

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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