В поезде «Москва-Кишинев» пограничники обнаружили комплектующие к электротехнике В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили комплектующие к электротехнике.

В ходе проверки одного из вагонов поезда сообщением «Москва-Кишинев» общая обзорная группа в нише для багажа одного из пассажирских купе обнаружила коробку со штекерами для антенн общим количеством около 500 шт. Владельцем товара оказался пассажир этого поезда, 29-летний гражданин Молдовы. Сейчас обнаруженный товар изъят. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.