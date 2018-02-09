В поезде «Москва-Кишинев» пограничники обнаружили комплектующие к электротехнике

В ходе проверки одного из вагонов поезда сообщением «Москва-Кишинев» общая обзорная группа в нише для багажа одного из пассажирских купе обнаружила коробку со штекерами для антенн общим количеством около 500 шт.
Владельцем товара оказался пассажир этого поезда, 29-летний гражданин Молдовы.
Сейчас обнаруженный товар изъят. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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