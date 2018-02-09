Лента

admin
admin
Сегодня 16:33267

Депутаты Глуховского горсовета в понедельник примут бюджет без премий Терещенко, – лидер фракции «Воля народа»

Депутаты Глуховского городского совета в понедельник планируют принять социальный бюджет.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук лидер фракции «Воля народа» Юрий Бурлака. 

По его словам, депутаты большинством голосов на очередной бюджетной комиссии поддержали социальный бюджет и сказали нет бюджету «премий Терещенко».

«Это бюджет не популизма, а реальных доходов и согласованных, с главными распорядителями денег, расходов. В понедельник мы будем голосовать за такой социальный бюджет!», – отметил Бурлака.

Он подчеркнул, что депутаты нашли возможность обеспечить зарплатами врачей и учителей.

«Фракции партий «Воля народа», УКРОП и БПП «Солидарность» предложили выделить 1,7 млн грн на оборудование для нашей больницы. 1 млн на оборудование для первых классов, которые уже пойдут в «Новую школу», созданную в рамках реформы образования. 450 тысяч предусмотрели на открытие новой детской группы в садике, а 500 тысяч – на открытие инклюзивного центра», – написал Бурлака.

Главное, сообщил он, что в бюджете, одобренном депутатами, не будут предусмотрены многотысячные премии мэру и чиновникам.

«За 300 тысяч гривен, которые Терещенко заложил в свою премию, купим две квартиры врачам. Раньше планировали купить жилье чемпионке Анне Кривонос, но эти обязательства берет на себя облсовет», – заявил Бурлака.

Лидер фракции «Воля народа» напомнил, что Глухов живет без бюджета уже два месяца.

«Мишель Терещенко хочет, чтобы в бюджете были предусмотрены премии ему и его заместителям. И ради этого устраивает в городе цирк. В это же время остаются без должного финансирования соцучреждения, а в его чиновничьем бюджете не хватает денег на зарплаты учителям и врачам. Необходимо прекратить издевательства мэра над городом», – резюмировал Бурлака.

Как известно, в Глухове до сих пор не принят бюджет города. Мэр Терещенко на сессию, где поднимался вопрос бюджета, свёз людей из Киева в качестве физической поддержки. В знак протеста против давления со стороны мэра депутаты начали покидать его большинство.

Политика

Новости

В Сумах объявили полный карантин до 3 марта
Вчера 15:29
«Сумчанка» сыграет за «бронзу» кубка европейских чемпионов
Сегодня 21:07
Депутаты Глуховского горсовета в понедельник примут бюджет без премий Терещенко, – лидер фракции «Воля народа»
Сегодня 16:33
«Сумчанка» пробилась в полуфинал кубка европейских чемпионов
Сегодня 13:06
Мошенники обманули фермера на 300 тысяч
Сегодня 10:32
Алексей Красовский попал в топ-50 на 50-километровой дистанции
Сегодня 09:26
Сумские хоккеистки минимально проиграли голландкам
Вчера 20:08
Из зоны АТО на Сумщину вернулись пиротехники
Вчера 17:51
В Конотопе закончился карантин
Вчера 17:41
Разбой в Шосткинском районе: семью связали и отняли деньги
Вчера 17:30
В Сумах задумали посчитать мобильность населения
Вчера 17:29
Пытаясь согреться электрообогревателями, на Шосткинщине погиб 78-летний пенсионер
Вчера 17:26
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.