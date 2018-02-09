Депутаты Глуховского горсовета в понедельник примут бюджет без премий Терещенко, – лидер фракции «Воля народа» Депутаты Глуховского городского совета в понедельник планируют принять социальный бюджет.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук лидер фракции «Воля народа» Юрий Бурлака.

По его словам, депутаты большинством голосов на очередной бюджетной комиссии поддержали социальный бюджет и сказали нет бюджету «премий Терещенко».

«Это бюджет не популизма, а реальных доходов и согласованных, с главными распорядителями денег, расходов. В понедельник мы будем голосовать за такой социальный бюджет!», – отметил Бурлака.

Он подчеркнул, что депутаты нашли возможность обеспечить зарплатами врачей и учителей.

«Фракции партий «Воля народа», УКРОП и БПП «Солидарность» предложили выделить 1,7 млн грн на оборудование для нашей больницы. 1 млн на оборудование для первых классов, которые уже пойдут в «Новую школу», созданную в рамках реформы образования. 450 тысяч предусмотрели на открытие новой детской группы в садике, а 500 тысяч – на открытие инклюзивного центра», – написал Бурлака.

Главное, сообщил он, что в бюджете, одобренном депутатами, не будут предусмотрены многотысячные премии мэру и чиновникам.

«За 300 тысяч гривен, которые Терещенко заложил в свою премию, купим две квартиры врачам. Раньше планировали купить жилье чемпионке Анне Кривонос, но эти обязательства берет на себя облсовет», – заявил Бурлака.

Лидер фракции «Воля народа» напомнил, что Глухов живет без бюджета уже два месяца.

«Мишель Терещенко хочет, чтобы в бюджете были предусмотрены премии ему и его заместителям. И ради этого устраивает в городе цирк. В это же время остаются без должного финансирования соцучреждения, а в его чиновничьем бюджете не хватает денег на зарплаты учителям и врачам. Необходимо прекратить издевательства мэра над городом», – резюмировал Бурлака.

Как известно, в Глухове до сих пор не принят бюджет города. Мэр Терещенко на сессию, где поднимался вопрос бюджета, свёз людей из Киева в качестве физической поддержки. В знак протеста против давления со стороны мэра депутаты начали покидать его большинство.