Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:07151

«Сумчанка» сыграет за «бронзу» кубка европейских чемпионов

Сегодня, 24 февраля, в Данди (Шотландия) продоложается розыгрыш кубка европейских чемпионов среди женских команд.

МСК «Сумчанка» играла в полуфинале с победителем группы А немецким UHC Hamburg.

Выиграв вчистую первый тайм 3:0 (голы на счету Ольги Гончаренко – 1 минута, Юлии Шевченко – 14 и 18 минуты), во втором наши пропустили четыре мяча (хет-триком отличилась Катарина Отте плюс гол от Лены Мишель – все с угловых штрафных) и уступили дорогу в финал немкам. Кстати, четвертый гол немки забили уже в компенсированное арбитрами время. За что его назначили, остается загадкой…

Завтра в матче за третье место наши сыграют с проигравшим в паре AH&BC Amsterdam (Голландия) - Club Campo de Madrid (Испания).

Спорт «Сумчанка» Индорхоккей Кубок европейских чемпионов по индорхоккею

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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