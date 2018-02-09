«Сумчанка» сыграет за «бронзу» кубка европейских чемпионов

МСК «Сумчанка» играла в полуфинале с победителем группы А немецким UHC Hamburg.
Выиграв вчистую первый тайм 3:0 (голы на счету Ольги Гончаренко – 1 минута, Юлии Шевченко – 14 и 18 минуты), во втором наши пропустили четыре мяча (хет-триком отличилась Катарина Отте плюс гол от Лены Мишель – все с угловых штрафных) и уступили дорогу в финал немкам. Кстати, четвертый гол немки забили уже в компенсированное арбитрами время. За что его назначили, остается загадкой…
Завтра в матче за третье место наши сыграют с проигравшим в паре AH&BC Amsterdam (Голландия) - Club Campo de Madrid (Испания).
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