Сумская лыжница – в ТОП-40 на Олимпийских играх Сегодня, 25 февраля, в последний день Олимпийских игр в корейском Пхенчанге, прошла лыжная гонка с массовым стартом на 30 км у женщин.

Ее выиграла 37-летняя норвежка Марит Бьорген – 1:22:17,6. Это ее восьмое олимпийское золото в карьере. Второй на финише была финка Криста Пармакоски, третьей – шведка Стина Нильссон.

Единственная украинка, Татьяна Антипенко из Краснополья, отстав от чемпионки на 15:59,7, была 38-ой из 45 финишировавших участниц.