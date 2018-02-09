Сумская лыжница – в ТОП-40 на Олимпийских играх

Ее выиграла 37-летняя норвежка Марит Бьорген – 1:22:17,6. Это ее восьмое олимпийское золото в карьере. Второй на финише была финка Криста Пармакоски, третьей – шведка Стина Нильссон.
Единственная украинка, Татьяна Антипенко из Краснополья, отстав от чемпионки на 15:59,7, была 38-ой из 45 финишировавших участниц.
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