Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:15115

Сумская лыжница – в ТОП-40 на Олимпийских играх

Сегодня, 25 февраля, в последний день Олимпийских игр в корейском Пхенчанге, прошла лыжная гонка с массовым стартом на 30 км у женщин.

Ее выиграла 37-летняя норвежка Марит Бьорген – 1:22:17,6. Это ее восьмое олимпийское золото в карьере. Второй на финише была финка Криста Пармакоски, третьей – шведка Стина Нильссон.

Единственная украинка, Татьяна Антипенко из Краснополья, отстав от чемпионки на 15:59,7, была 38-ой из 45 финишировавших участниц.

Спорт Лыжные гонки Олимпийские игры Татьяна Антипенко

По тематике

22.02.2018 14:30

Биатлонистки снова провалились на Олимпийских играх

Сегодня, 22 февраля, в корейском Пхенчанге проходила женская эстафетная гонка по биатлону....

21.02.2018 12:32

Сумские лыжники не попали в финал командного спринта

Сегодня, 21 февраля, в корейском Пхенчанге проходят соревнования в командном спринте....

20.02.2018 15:47

Наши биатлонисты наконец-то заехали в десятку лучших на Олимпийских играх

Сегодня, 20 февраля, в корейском Пхенчанге прошла смешанная эстафета в биатлоне....

16.02.2018 11:02

Сумские лыжники снова провались на Олимпиаде

Сегодня, 16 февраля, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане состоялась лыжная гонка свободным стилем среди мужчин на дистанции 15 км....

15.02.2018 11:42

Сумские биатлонистки снова без медалей на Олимпиаде

Сегодня, 15 февраля, в корейском Пхенчанге прошла индивидуальная гонка у биатлонисток....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.