Сумские хоккеистки стали четвертыми в Европе

МСК «Сумчанка» в матче за третье место играл с голландской командой AH&BC Amsterdam. Эти команды уже встречались на групповой стадии, тогда в очень напряженном поединке праздновали победу голландки 4:3.
В первом тайме обе команды имели шансы на успех, но зрители увидели всего один гол - на 11-ой минуте забила Юлия Шевченко. На 22-ой минуте Марин Веен сравняла. Дальше команды больше осторожничали, хотя и не без возможностей. В итоге 1:1, и буллиты, которые лучше исполнили голландки 2-1.
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