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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09244

Сумские хоккеистки стали четвертыми в Европе

Сегодня, 25 февраля, в Данди (Шотландия) проходят решающие матчи Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд.

МСК «Сумчанка» в матче за третье место играл с голландской командой AH&BC Amsterdam. Эти команды уже встречались на групповой стадии, тогда в очень напряженном поединке праздновали победу голландки 4:3.

В первом тайме обе команды имели шансы на успех, но зрители увидели всего один гол - на 11-ой минуте забила Юлия Шевченко. На 22-ой минуте Марин Веен сравняла. Дальше команды больше осторожничали, хотя и не без возможностей. В итоге 1:1, и буллиты, которые лучше исполнили голландки 2-1.

Спорт Индорхоккей Кубок европейских чемпионов по индорхоккею

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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