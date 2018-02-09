Сумские хоккеистки стали четвертыми в Европе Сегодня, 25 февраля, в Данди (Шотландия) проходят решающие матчи Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд.

МСК «Сумчанка» в матче за третье место играл с голландской командой AH&BC Amsterdam. Эти команды уже встречались на групповой стадии, тогда в очень напряженном поединке праздновали победу голландки 4:3.

В первом тайме обе команды имели шансы на успех, но зрители увидели всего один гол - на 11-ой минуте забила Юлия Шевченко. На 22-ой минуте Марин Веен сравняла. Дальше команды больше осторожничали, хотя и не без возможностей. В итоге 1:1, и буллиты, которые лучше исполнили голландки 2-1.