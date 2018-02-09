Сумчанка выиграла Кубок европейских чемпионов Трофи 23-25 февраля в Праге проходил розыгрыш кубка европейских чемпионов Трофи по индорхоккею среди женских команд.

Это второй по силе дивизион женского еврохоккея. За бельгийского чемпиона Royal White Star HC играет воспитанница сумского хоккея Яна Ворушило. Со своей командой она снчала обыграла Stade Francais (Франция) 3:0, затем Slough HC (Англия) 2:0 (один гол на счету сумчанки) и Dinamo Elektrostal (Россия) 4:2. С первого места бельгийки вышли в финальную группу, где обыграли местную SK Slavia Prague (CZE) 3:2 (один гол у Яны Ворушило) и сыграла вничью с литовской Gintra Strekte Uni HC 4:4 (дубль на счету сумчанки).

Таким образом, с первого места бельгийки пробились в высший дивизион кубка европейских чемпионов, где в следующем году встретятся с МСК «Сумчанка». Второе метсо и вторую путевку завоевали россиянки.