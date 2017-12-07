Сумские каратисты отличились в Харькове 24-25 февраля в Харькове проходил турнир по каратэ «Kharkiv Open 2018».

В соревнованиях принимали участие 700 спортсменов из шести стран, в том числе сумчане.

Серебро завоевали: Егор Стеценко (16-17 лет, +76 кг), Владислав Баранов (14-15 лет, -57 кг) - оба «Прогресс» (Сумы). Бронза у: Марина Кулешовой (18+ лет, -50 кг, «Прогресс»), Валерия Тумакова (18+ лет, -84 кг) и Виктории Сабадаш (14-15 лет, -54 кг) – «Вадокай» (Сумы). В шаге от медали, заняв 5-е места, остановились: Андрей Буглак (18+ лет, -84 кг), Виктория Зякун (10-11 лет, -39 кг) – «Прогресс», Илья Сахно (14-15 лет, -63 кг), Юлия Говорун (ката, 14-15 лет) – «Вадокай», Владислав Билобаба (10-11 лет, -39 кг) - «Самурай» (Ямполь).