Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30178

Сумские каратисты отличились в Харькове

24-25 февраля в Харькове проходил турнир по каратэ «Kharkiv Open 2018».

В соревнованиях принимали участие 700 спортсменов из шести стран, в том числе сумчане.

Серебро завоевали: Егор Стеценко (16-17 лет, +76 кг), Владислав Баранов (14-15 лет, -57 кг) - оба «Прогресс» (Сумы). Бронза у: Марина Кулешовой (18+ лет, -50 кг, «Прогресс»), Валерия Тумакова (18+ лет, -84 кг) и Виктории Сабадаш (14-15 лет, -54 кг) – «Вадокай» (Сумы). В шаге от медали, заняв 5-е места, остановились: Андрей Буглак (18+ лет, -84 кг), Виктория Зякун (10-11 лет, -39 кг) – «Прогресс», Илья Сахно (14-15 лет, -63 кг), Юлия Говорун (ката, 14-15 лет) – «Вадокай», Владислав Билобаба (10-11 лет, -39 кг) - «Самурай» (Ямполь).

Спорт Каратэ

По тематике

Роменские бойцы отличились в Полтаве
22.02.2018 10:50

Роменские бойцы отличились в Полтаве

17 февраля в Полтаве прошел Открытый чемпионат Полтавской области по киокушин каратэ «MAZEPA CHEMPIONSHIP 2018»....

Сумской каратист отличился в Берлине
20.02.2018 14:30

Сумской каратист отличился в Берлине

17-18 февраля каратисты клуба «Самурай» приняли участи в международном турнире Berlin Open 2018 (каратэ WKF)....

19.12.2017 15:52

В Сумах соревновались каратисты

17 декабря в СумГУ прошел Открытый чемпионат СОО ФСО «Украина» по каратэ среди детей и юношей....

Сумской каратист отличился в Словакии
11.12.2017 15:54

Сумской каратист отличился в Словакии

Сумчанин Игорь Угнич завоевал сразу две медали на турнире по каратэ в словацкой Нитре....

Сумские бойцы отличились на чемпионате мира
07.12.2017 10:24

Сумские бойцы отличились на чемпионате мира

2-й Объединенный чемпионат мира по каратэ (версия UWK) проходил 29 ноября – 3 декабря в Монтикатини Терме, Италия....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.