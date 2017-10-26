Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:36384

Мэр Сум задумался о бомжах

Сегодня, 26 февраля, на аппаратном совещании в мэрии Александр Лысенко в связи с морозами дал поручение обратить внимание на сумчан, которые не имеют постоянного места проживания.

- Уважаемые, мы видите, какой температурный режим сегодня у нас на улице, - начал он. – Минус 20. Я хотел бы обратить внимание на людей, которые без приюта, не имеют места проживания. Адена Ивановна (Дмитревская – заммэра Сум – Ред.), пожалуйста, обратите внимание на работу Центра реинтеграции бездомных. Всех принимать, всем давать возможность сегодня погреться, переночевать, чтобы никого никуда не отправляли. В эти дни очень сложно людям найти место, если у них нет такой возможности, где остановиться в нашем городе или те, у которого нет места постоянного проживания. Обратите внимание, потому что это человеческие жизни.

Все остальные – больницы, школы, библиотеки, где у нас работают пункты обогрева, находим возможность – чай, печенье, горячие напитки, чтобы все работало круглосуточно.

Общество Бомжи Морозы Пункты обогрева

По тематике

21.02.2018 16:50

На Сумщине ожидается значительное похолодание

По прогнозам Сумского и Харьковского центров по гидрометеорологии, в период с 22 по 26 февраля в Сумской области температура воздуха...

24.01.2018 13:55

На Сумщине увеличено количество пунктов обогрева

Увеличить их количество в связи с понижением температурного режима поручил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко....

18.01.2018 13:25

На Сумщине определены места, где можно согреться в мороз

По информации Управления ГСЧС в Сумской области, по состоянию на 17 января на территории области развернуто 490 пунктов обогрева....

17.01.2018 17:41

В Сумах откроют 35 стационарных пунктов обогрева

В период сильных морозов сумчане смогут согреться в больницах и библиотеках....

26.10.2017 11:43

Ночью спасатели достали бомжа, который упал в яму

25 октября в 23:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи в Сумах по улице Холодногорская....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.