Мэр Сум задумался о бомжах

- Уважаемые, мы видите, какой температурный режим сегодня у нас на улице, - начал он. – Минус 20. Я хотел бы обратить внимание на людей, которые без приюта, не имеют места проживания. Адена Ивановна (Дмитревская – заммэра Сум – Ред.), пожалуйста, обратите внимание на работу Центра реинтеграции бездомных. Всех принимать, всем давать возможность сегодня погреться, переночевать, чтобы никого никуда не отправляли. В эти дни очень сложно людям найти место, если у них нет такой возможности, где остановиться в нашем городе или те, у которого нет места постоянного проживания. Обратите внимание, потому что это человеческие жизни.
Все остальные – больницы, школы, библиотеки, где у нас работают пункты обогрева, находим возможность – чай, печенье, горячие напитки, чтобы все работало круглосуточно.
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