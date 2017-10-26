Мэр Сум задумался о бомжах Сегодня, 26 февраля, на аппаратном совещании в мэрии Александр Лысенко в связи с морозами дал поручение обратить внимание на сумчан, которые не имеют постоянного места проживания.

- Уважаемые, мы видите, какой температурный режим сегодня у нас на улице, - начал он. – Минус 20. Я хотел бы обратить внимание на людей, которые без приюта, не имеют места проживания. Адена Ивановна (Дмитревская – заммэра Сум – Ред.), пожалуйста, обратите внимание на работу Центра реинтеграции бездомных. Всех принимать, всем давать возможность сегодня погреться, переночевать, чтобы никого никуда не отправляли. В эти дни очень сложно людям найти место, если у них нет такой возможности, где остановиться в нашем городе или те, у которого нет места постоянного проживания. Обратите внимание, потому что это человеческие жизни.

Все остальные – больницы, школы, библиотеки, где у нас работают пункты обогрева, находим возможность – чай, печенье, горячие напитки, чтобы все работало круглосуточно.