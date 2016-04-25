Сумские чиновники будут отчитываться за командировки перед мэром Мэр Сум Александр Лысенко хочет видеть отчеты о поездках своих подчиненных в командировки.

Об этом он заявил сегодня, 26 февраля, во время аппаратного совещания.

- Уважаемые, мы часто с вами ездим в командировки, - начал он. – Я прошу, чтобы из каждой командировки вы предоставляли соответствующий отчет. И желательно профильному заместителю, а потом профильный заместитель передает мне, чтобы я также ознакомился. Сейчас жду отчет о поездке нашей рабочей группы в Винницу.