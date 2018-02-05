Чиновники отчитались об убранных тротуарах Директор департамента инфраструктуры Григория Яременко заявил, что нареканий на уборку тротуаров нет.

Об этом зашла речь на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 26 февраля.

- Согласно договора в департаментом инфраструктуры КП «Дорремстрой» проводит очистку тротуаров ото льда и снега площадью 435 тыс. кв. м, - отчитался чиновник. – На эту работа задействовано 8 единиц техники и 16 работников. На сегодня тротуары, которые включены в договор, полностью очищены. Нареканий нет.

- Последние слова нужно убрать, - откликнулся мэр Сум Александр Лысенко. – Потому что нарекания всегда есть. И то, что полностью очищено, нет, не полностью. Посмотрите, напротив ЦУМа, 10 метров участок с вот таким слоем льда (показывает сантиметров 10). Я понимаю, что там один предприниматель почистил, второй почистил, а третий – между ними – нет.

- За прошлую неделю мы составили 32 протокола за несвоевременную уборку снега и льда, - отчитался начальник инспекции по благоустройству Руслан Голоперов.

- А может им огородить их участок, потому что там опасно ходить? – предложил мэр. – Заодно и вход в магазин закрыть. Люди посмотрят и пойдут в другой магазин. Может, так нужно действовать.

К жэкам претензий нет?

- Жэки также чистят придомовые территории, посыпают песком, - ответил Г.Яременко. – Мы над этим работаем. Действительно есть случаи, когда недорабатывают…

- А кто сработал лучше всех и хуже всех? Не знаете, потому что формально подошли к обследованию работы обслуживающих организаций. Вы пешком ходите по городу? Если бы ходили, знали бы.