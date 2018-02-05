Чиновники отчитались об убранных тротуарах

Об этом зашла речь на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 26 февраля.
- Согласно договора в департаментом инфраструктуры КП «Дорремстрой» проводит очистку тротуаров ото льда и снега площадью 435 тыс. кв. м, - отчитался чиновник. – На эту работа задействовано 8 единиц техники и 16 работников. На сегодня тротуары, которые включены в договор, полностью очищены. Нареканий нет.
- Последние слова нужно убрать, - откликнулся мэр Сум Александр Лысенко. – Потому что нарекания всегда есть. И то, что полностью очищено, нет, не полностью. Посмотрите, напротив ЦУМа, 10 метров участок с вот таким слоем льда (показывает сантиметров 10). Я понимаю, что там один предприниматель почистил, второй почистил, а третий – между ними – нет.
- За прошлую неделю мы составили 32 протокола за несвоевременную уборку снега и льда, - отчитался начальник инспекции по благоустройству Руслан Голоперов.
- А может им огородить их участок, потому что там опасно ходить? – предложил мэр. – Заодно и вход в магазин закрыть. Люди посмотрят и пойдут в другой магазин. Может, так нужно действовать.
К жэкам претензий нет?
- Жэки также чистят придомовые территории, посыпают песком, - ответил Г.Яременко. – Мы над этим работаем. Действительно есть случаи, когда недорабатывают…
- А кто сработал лучше всех и хуже всех? Не знаете, потому что формально подошли к обследованию работы обслуживающих организаций. Вы пешком ходите по городу? Если бы ходили, знали бы.
На странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке появилось сообщение о том, что на 14.00 планируется выезд в город максимального...
По информации отдела «Служба 15-80», для ликвидации последствий снегопада задействовано 115 единиц техники и почти 3000 человек....
Мэр Сум снова решил проверить посыпку тротуаров. До среды чиновники должны проверить состояние тротуаров и дворов в Сумах....
На сайте онлайн-петиций появилось обращение «За что 300% премии?»...
Мэр Сум Александр Лысенко анонсировал большие снегопады в течение недели и раздал задания коммунальщикам по расчистке снега....