Число заболевших ОРВИ сумчан продолжает расти Об этом сегодня, 26 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе в г. Сумы зарегистрировано 2970 случав заболевания гриппом и ОРВИ, что на 14,5 % больше, чем на предыдущей неделе, - доложила она. – Среди заболевших 64% это дети. Было госпитализировано 150 жителей, среди них 85% - дети. Превышен пороговый уровень заболеваемости на данный период, поэтому в пятницу были введены карантинные мероприятия и в учебных и в лечебных заведениях.

- Согласно протоколу городской комиссии управлением был издан приказ, которым приостановлен учебный процесс во всех школах и внешкольных учреждениях до 3 марта, - сообщила начальник управления образования Антонина Данильченко. – 5 марта ученики должны вернуться на обучение. Дошкольным учреждениям указано на ограничение на проведение массовых мероприятий. Однако если у родителей не с кем оставить школьника начального звена, можно его привести в школу, так как педагоги продолжают работать. Работают библиотеки, будут индивидуальные занятия, без скопления детей.