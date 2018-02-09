Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:32139

Число заболевших ОРВИ сумчан продолжает расти

Об этом сегодня, 26 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе в г. Сумы зарегистрировано 2970 случав заболевания гриппом и ОРВИ, что на 14,5 % больше, чем на предыдущей неделе, - доложила она. – Среди заболевших 64% это дети. Было госпитализировано 150 жителей, среди них 85% - дети. Превышен  пороговый уровень заболеваемости на данный период, поэтому в пятницу были введены карантинные мероприятия и в учебных и в лечебных заведениях.

- Согласно протоколу городской комиссии управлением был издан приказ, которым приостановлен учебный процесс во всех школах и внешкольных учреждениях до 3 марта, - сообщила начальник управления образования Антонина Данильченко. – 5 марта ученики должны вернуться на обучение. Дошкольным учреждениям указано на ограничение на проведение массовых мероприятий. Однако если у родителей не с кем оставить школьника начального звена, можно его привести в школу, так как педагоги продолжают работать. Работают библиотеки, будут индивидуальные занятия, без скопления детей. 

Общество ОРВИ

По тематике

23.02.2018 13:57

На Сумщине бушует грипп

По состоянию на 23 февраля полностью приостановлен учебный процесс в 80 школах, в 3-х дошкольных учебных заведениях и в 2-х...

19.02.2018 10:55

В Сумах на карантине 7 школ

До порового уровня осталось всего 4%....

16.02.2018 17:24

В Конотопе объявили карантин

Во всех школах Конотопа с 19 февраля карантин....

13.02.2018 11:16

Еще две школы в Сумах закрыли на карантин

С 13 февраля до четверга включительно приостановили обучение в гимназии №1, которая располагается в одном здании со школой №12 (которую...

12.02.2018 08:49

В Сумах закрыли на карантин одну школу и 32 класса

На прошлой неделе снова возросла заболеваемость ОРВИ....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.