Сумы снова остались без памятника Небесной сотне Один из авторов проекта памятника Небесной сотне в Сумах Владимир Быков заявил о снятии их работы как победителя проведенного в прошлом году конкурса.

Он поднял вопрос на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 26 февраля.

- Все знают, что в 2017 году творческая команда, которую я возглавил, выиграла конкурс по памятнику Небесной сотне в Сумах, - напомнил он. – Конкурс был открытый, публичный, никаких нарушений законодательства не было. Комиссия принимала решение в закрытом режиме. Тогда замечаний к проведению конкурсу и к решению комиссии не было. В этом году мы начали работу по его реализации. На прошлой неделе был опубликован рабочий проект нашего памятника, который вызвал очень серьезную полемику не только у нас в Сумах, но подключились и народные депутаты. Мы посоветовались с участниками творческой группы, которая работала над проектом, и решили снять его с реализации. Мы надеемся, что следующий проект, который победит, будет принят не только комиссией, но и горожанами и творческими людьми, всем обществом, и что и через 10 лет он будет достоин того подвига, который был совершен Небесной сотней. Это официальное наше заявление.

- Понятно, спасибо вам за работу, я читал всю эту полемику и в СМИ, и в Фейсбуке, - отозвался мэр Сум Александр Лысенко. – Давайте тогда включим всех, кто высказывался на эту тему, включим в рабочую группу, чтобы они брали потом ответственность на себя. Давайте проводить новый конкурс, но до 2 сентября нужно успеть, как обещали. Время еще есть.

Напомним: за 4 года прошло 4 конкурса, однако, как видим, безрезультатно…