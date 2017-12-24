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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24116

Сумские гандболистки поделили очки с хмельнитчанками

23-24 февраля женская команда «СумДУ» принимала команду «Хмельнитчанка» из Хмельницкого.

Соседи по турнирной таблице высшей лиги чемпионата Украины по гандболу играли в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко. В первом матче 8-го тура была очень напряженная и равная игра, однако победу одержали сумчанки 28:27 (18-16). За наших отличились: Дарина Гирман, Екатерина Кашука – по 6 мячей, Светлана Петренко, Екатерина Ерохова – по 5, Марина Шаповалова – 4, Алена Лукьяненко – 2.

В повторном матче наши уступили гостям 19:23 (10-11). За наших отличились: Светлана Петренко и Екатерина Ерохова – по 6 мячей, Дарина Гирман, Екатерина Кашука и Юлия Тарасенко – по 2 и Алена Лукьяненко – 1.

После этих игр на счету сумчанок 7 очков и 5-ое из 7 место в турнирной таблице высшей лиги чемпионата Украины.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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