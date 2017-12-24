Сумские гандболистки поделили очки с хмельнитчанками

Соседи по турнирной таблице высшей лиги чемпионата Украины по гандболу играли в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко. В первом матче 8-го тура была очень напряженная и равная игра, однако победу одержали сумчанки 28:27 (18-16). За наших отличились: Дарина Гирман, Екатерина Кашука – по 6 мячей, Светлана Петренко, Екатерина Ерохова – по 5, Марина Шаповалова – 4, Алена Лукьяненко – 2.
В повторном матче наши уступили гостям 19:23 (10-11). За наших отличились: Светлана Петренко и Екатерина Ерохова – по 6 мячей, Дарина Гирман, Екатерина Кашука и Юлия Тарасенко – по 2 и Алена Лукьяненко – 1.
После этих игр на счету сумчанок 7 очков и 5-ое из 7 место в турнирной таблице высшей лиги чемпионата Украины.
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