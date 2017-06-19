В Сумах установили камеры в 5 школах Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сегодня, 26 ферваля, сообщила начальник управления образования Антонина Данильченко.

- Сумской городской программой автоматизации муниципальных телекоммуникационных систем на 2017-2019 годы предусмотрена установка видеонаблюдения в учреждениях образования, - начала она. – В 2017 году совместно с КП «Инфосервис» видеонаблюдение было внедрено в 5 школах - № 7, 22, 25, 27, 29. Это большие по контингенту школы, которые находятся далеко от центральных проезжих частей, поэтому начали с них. Установлено 37 камер на сумму 347 тыс. грн. На 2018 года предусмотрено установка видеонаблюдения в 9 школах - № 9, 12, 17, 18, 19, 30, гимназия № 1 – в феврале и марте, а в апреле-мае в школах № 2 и 23. Всего на 630 тыс. грн.