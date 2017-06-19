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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5575

В Сумах установили камеры в 5 школах

Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сегодня, 26 ферваля, сообщила начальник управления образования Антонина Данильченко.

- Сумской городской программой автоматизации муниципальных телекоммуникационных систем на 2017-2019 годы предусмотрена установка видеонаблюдения в учреждениях образования, - начала она. – В 2017 году совместно с КП «Инфосервис» видеонаблюдение было внедрено в 5 школах - № 7, 22, 25, 27, 29. Это большие по контингенту школы, которые находятся далеко от центральных проезжих частей, поэтому начали с них. Установлено 37 камер на сумму 347 тыс. грн. На 2018 года предусмотрено установка видеонаблюдения в 9 школах - № 9, 12, 17, 18, 19, 30, гимназия № 1 – в феврале и марте, а в апреле-мае в школах № 2 и 23. Всего на 630 тыс. грн.

Общество Видеонаблюдение Школы

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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