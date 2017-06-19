В Сумах установили камеры в 5 школах

- Сумской городской программой автоматизации муниципальных телекоммуникационных систем на 2017-2019 годы предусмотрена установка видеонаблюдения в учреждениях образования, - начала она. – В 2017 году совместно с КП «Инфосервис» видеонаблюдение было внедрено в 5 школах - № 7, 22, 25, 27, 29. Это большие по контингенту школы, которые находятся далеко от центральных проезжих частей, поэтому начали с них. Установлено 37 камер на сумму 347 тыс. грн. На 2018 года предусмотрено установка видеонаблюдения в 9 школах - № 9, 12, 17, 18, 19, 30, гимназия № 1 – в феврале и марте, а в апреле-мае в школах № 2 и 23. Всего на 630 тыс. грн.
Город получит грант от ЕС в сумме более 1 млн евро, который будет направлен на реализацию проекта по повышению энергоэффективности...
Такое распоряжение дал мэр Сум Александр Лысенко своим подчиненным....
В ближайший четверг, 14 сентября, в Сумах состоится общегородское собрание «Ответственное отцовство гарантирует счастливое детство»....
Список образцовых школ Microsoft (Microsoft Showcase Schools) ежегодно составляет глобальная программа развития образования Microsoft. Шосткинская гимназия - единственная из Сумской...
В Сумах обещают отремонтировать подъезды и подходы к школам № 9, 13, 15 и 20....