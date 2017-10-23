Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 89, из них раскрыты – 55, а именно: 1 убийство, 4 факта нанесения телесных повреждений, 16 краж, 5 мошенничеств, выявлены 8 фактов незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлены 111 протоколов об административных правонарушениях.
За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1352 вызова. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 691 админматериалов, из них 15 – за вождения в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 83 админматериала. Раскрыто по горячим следам 31 преступление.
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1854 (за предыдущую неделю 1781) заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1781 (за предыдущую неделю 1565) заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1565заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1523 (за предыдущую неделю 1265) заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1265 заявлений и сообщений....