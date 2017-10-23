Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1400 заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 89, из них раскрыты – 55, а именно: 1 убийство, 4 факта нанесения телесных повреждений, 16 краж, 5 мошенничеств, выявлены 8 фактов незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлены 111 протоколов об административных правонарушениях.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1352 вызова. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 691 админматериалов, из них 15 – за вождения в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 83 админматериала. Раскрыто по горячим следам 31 преступление.