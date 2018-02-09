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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:05111

В Тростянце сбили пенсионера

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 25 февраля, на улице Гришина, где 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2106» совершил наезд на 67-летнего пешехода.

25 февраля около 18.45 в дежурную часть Тростянецкого отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с потерпевшим, которая произошла в Тростянце по улице Гришина. На место происшествия немедленно была направлена следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

По предварительным данным, 34-летний водитель «ВАЗа» совершил наезд на 67-летнего местного жителя, который пытался пересечь дорогу вне пешеходного перехода.

В результате данного события, пешеход получил повреждения правой ноги и был госпитализирован в местную больницу. Осмотрев пострадавшего, медики установили предварительный диагноз - закрытый перелом правого бедра.

Полицейские, прибывшие на место ДТП, не выявили у водителя транспортного средства признаков опьянения. Сейчас у него уже взяты соответствующие анализы для дальнейшего лабораторного исследования, а его автомобиль помещен на штрафплощадку в полицейский участок.

«По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения потерпевшего, - сообщил Игорь Кисилев, и.о. начальника Тростянецкого отделения полиции. - Следователями назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП».

Полиция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Выбирайте безопасную скорость движения, дистанцию и интервал до других транспортных средств, избегайте резких маневров на дороге. Это позволит вовремя среагировать на изменения в дорожной обстановке и избежать дорожно-транспортного происшествия. Ни в коем случае не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Помните - дорога ошибок не прощает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Тростянец

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