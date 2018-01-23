Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:30238

Сумчан запрошують на культурологічну лекцію

Книгарня «Є» запрошує на лекцію культуролога, доктора філософських наук, письменника Сергія Курбатова «Світ і світосприйняття поета: уявний діалог із Ліною Костенко».

Подія відбудеться 27 лютого. Початок – о 18.30.

Коли з’являється творче відчуття світу? Чому поети мають магічну владу не лише над сучасниками, а й над прийдешніми поколіннями? У чому полягає місія поетів та чому їхня доля часто така трагічна? Відповіді на ці та інші питання ми зможемо відшукати на лекції культуролога, доктора філософських наук та письменника Сергія Курбатова.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел. (054) 270 19 04.Вхід вільний.

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Общество Книгарня Є Лекция

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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