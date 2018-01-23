Сумчан запрошують на культурологічну лекцію

Подія відбудеться 27 лютого. Початок – о 18.30.
Коли з’являється творче відчуття світу? Чому поети мають магічну владу не лише над сучасниками, а й над прийдешніми поколіннями? У чому полягає місія поетів та чому їхня доля часто така трагічна? Відповіді на ці та інші питання ми зможемо відшукати на лекції культуролога, доктора філософських наук та письменника Сергія Курбатова.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Тел. (054) 270 19 04.Вхід вільний.
10 лютого у книгарні «Є» відбудеться традиційна «Дитяча субота для дітей», на якому буде майстер-клас з виготовлення валентинок із секретом....
Книгарня «Є» запрошує на зустріч з авторкою роману «Іногда» та пронизливої прозової збірки «Кольорові оповіді» Катериною Немирою. Зустріч відбудеться 1...
Книгарня «Є» розпочинає серію зустрічей під назвою «Ті, хто надихають»....
Родинна краєзнавча гра «Загадкові та прекрасні Суми» пройде цієї суботи в «Книгарні Є»....
Книгарня «Є» запрошує дітей віком від 8 років та їхніх батьків на творчу зустріч з Мариною Рибалкою - дитячою письменницею...