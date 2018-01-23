Сумчан запрошують на культурологічну лекцію Книгарня «Є» запрошує на лекцію культуролога, доктора філософських наук, письменника Сергія Курбатова «Світ і світосприйняття поета: уявний діалог із Ліною Костенко».

Подія відбудеться 27 лютого. Початок – о 18.30.

Коли з’являється творче відчуття світу? Чому поети мають магічну владу не лише над сучасниками, а й над прийдешніми поколіннями? У чому полягає місія поетів та чому їхня доля часто така трагічна? Відповіді на ці та інші питання ми зможемо відшукати на лекції культуролога, доктора філософських наук та письменника Сергія Курбатова.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел. (054) 270 19 04.Вхід вільний.