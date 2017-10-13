В Сумах пройдет благотворительный вечер поэзии

Вы услышите стихи из нового сборника Ларисы Перминовой «Молится и не унывать», а также песни, написанные на ее стихи. Средства, собранные во время вечера, будут переданы на операцию четырехлетней девочки Арины Бариновой.
Для сбора средств открыт благотворительный счет «Приватбанк» р/с 5168742702890181. Бояриновой Юлии Александровне.
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