Как выбрать управителя многоквартирного дома

27 февраля департамент инфраструктуры города вместе с общественными инспекторами жилищно-коммунальных услуг проводят семинар «Как определить управителя многоквартирного дома».
Семинар начнется в 15.00 по адресу: ул. Харьковская, 35, 2 этаж, актовый зал.
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