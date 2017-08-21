Сумчан запрошують на історичну зустріч 27 лютого у Сумах відбудеться зустріч-бесіда про історію рідного краю.

Сум’яни, історики, краєзнавці та всі, кому не байдужа історія нашого краю!

Запрошуємо вас на зустріч-бесіду про історію рідного краю за участю краєзнавців Сумщини – Леоніда Проценка, Ірини Зіборової та Лесі Іванченко. Під час зустрічі буде презентовано книгу «Суспільна та культурна діяльність родини Кочубеїв у с. Дубовичі (кінець XVII- початок ХХ ст.», з якою раніше вже мали змогу познайомитися жителі Глухова.

Захід відбудеться 27 лютого о 17 годині за адресою вулиця Соборна, 27 (Агенція промоції «Суми»).

Не втрачайте можливості провести вечір цікаво!

Вхід вільний!