Сумчан запрошують на історичну зустріч

Сум’яни, історики, краєзнавці та всі, кому не байдужа історія нашого краю!
Запрошуємо вас на зустріч-бесіду про історію рідного краю за участю краєзнавців Сумщини – Леоніда Проценка, Ірини Зіборової та Лесі Іванченко. Під час зустрічі буде презентовано книгу «Суспільна та культурна діяльність родини Кочубеїв у с. Дубовичі (кінець XVII- початок ХХ ст.», з якою раніше вже мали змогу познайомитися жителі Глухова.
Захід відбудеться 27 лютого о 17 годині за адресою вулиця Соборна, 27 (Агенція промоції «Суми»).
Не втрачайте можливості провести вечір цікаво!
Вхід вільний!
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