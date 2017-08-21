Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:50226

Сумчан запрошують на історичну зустріч

27 лютого у Сумах відбудеться зустріч-бесіда про історію рідного краю.

Сум’яни, історики, краєзнавці та всі, кому не байдужа історія нашого краю!
Запрошуємо вас на зустріч-бесіду про історію рідного краю за участю краєзнавців Сумщини – Леоніда Проценка, Ірини Зіборової та Лесі Іванченко. Під час зустрічі буде презентовано книгу «Суспільна та культурна діяльність родини Кочубеїв у с. Дубовичі (кінець XVII- початок ХХ ст.», з якою раніше вже мали змогу познайомитися жителі Глухова.
Захід відбудеться 27 лютого о 17 годині за адресою вулиця Соборна, 27 (Агенція промоції «Суми»).
Не втрачайте можливості провести вечір цікаво!
Вхід вільний!

Досуг «Агенція промоції «Суми» История Краеведение

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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