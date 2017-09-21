Сумчан ждут на благотворительный аукцион

Организуют его для того, чтобы помочь дочери участника АТО - Вере Гасилиной, которая имеет диагноз ДЦП.
На аукционе будут представлены следующие лоты: футболки, разрисованные детьми участников АТО, икона, вышитая бисером женой участника АТО, ваза ручной работы, кофейное дерево ручной работы, кукла-мотанка ручной работы, гильза «Ваза», разрисованная петриковской росписью, ящик металлический, расписанный петриковской росписью, картины, фото города Сумы формата А4 и многое другое.
Проявить доброту сумчане могут, посетив 12 марта аудиторию № 118 Конгресс-центра СумГУ по адресу: г.Сумы, ул. Покровская 9/1.
Желающие помочь девушке могут сделать это прямо сейчас, перечислив определенную сумму на карточку «Приватбанка»: 4731 2171 0943 6376, владельцем которой является Гасилин Сергей Юрьевич (отец).
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