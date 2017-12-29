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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:07263

Сумчан ждут на благотворительный аукцион

Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей приглашает сумчан на благотворительный аукцион «Доброта сердец».

Организуют его для того, чтобы помочь дочери участника АТО - Вере Гасилиной, которая имеет диагноз ДЦП.

На аукционе будут представлены следующие лоты: футболки, разрисованные детьми участников АТО, икона, вышитая бисером женой участника АТО, ваза ручной работы, кофейное дерево ручной работы, кукла-мотанка ручной работы, гильза «Ваза», разрисованная петриковской росписью, ящик металлический, расписанный петриковской росписью, картины, фото города Сумы формата А4 и многое другое.

Проявить доброту сумчане могут, посетив 12 марта аудиторию № 118 Конгресс-центра СумГУ по адресу: г.Сумы, ул. Покровская 9/1.

Желающие помочь девушке могут сделать это прямо сейчас, перечислив определенную сумму на карточку «Приватбанка»: 4731 2171 0943 6376, владельцем которой является Гасилин Сергей Юрьевич (отец).

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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