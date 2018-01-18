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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:53146

За прошедшие выходные на Сумщине полицейские раскрыли 11 краж

Большинство из них были совершены злоумышленниками в частных домовладениях пострадавших и из их частных авто.

Сразу трех похитителей чужого имущества разоблачили полицейские Глуховщины. Так, в двух кражах из частного автомобиля марки «ГАЗ-24» обоснованно подозревается 63-летний глуховчанин. Как выяснили правоохранители, на одной из газовых заправок города он украл из легковушки водительское удостоверение, техпаспорт на транспортное средство и прицеп к нему, паспорт гражданина Украины и набор ключей для технического обслуживания автомобиля. Еще двое глуховчан 58 и 49 лет «погорели» на кражах двух кошельков с наличными средствами 2600 и 2000 гривен соответственно.

Две кражи раскрыли сумские полицейские. В первом случае 26-летний сумчанин, находясь в гостях у своего знакомого, прихватил из его квартиры банковскую карточку хозяина. В дальнейшем он снял с карточки 30000 гривен, которые потратил по своему усмотрению. А во втором случае, двое местных юношей 20 и 19 лет похитили четыре автомобильных колеса с чужой легковушки.

Трех «металлоискателей» разоблачили полицейские в Конотопском, Лебединском и Белопольского района. Так, двое конотопчан 50 и 46 лет похитили с местного предприятия две железные рельсы, каждая длиной по полтора метра. А 47-летний житель Лебединского района украл у своей пожилой односельчанки чугунную плиту и дверцы к печке. Другой, 19-летний житель Белопольщины попался на краже у односельчанина металлического плуга.

Кража бензопилы и мобильного телефона раскрыли полицейские Роменского и Ямпольского районов.

По всем установленным фактам совершенных краж в полиции возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины и начаты соответствующие следственные действия, в рамках которых следователи проверят подозреваемых на причастность к совершению других подобных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи

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