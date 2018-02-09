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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:56254

Подробности поджога шосткинца от полиции

На Сумщине полиция выясняет причины и обстоятельства, при которых один мужчина едва не сжег живьем другого.

Предварительно установлено, что 40-летний гражданин после ссоры облил 63-летнего собутыльника легковоспламеняющимся веществом и поджег. Сейчас пострадавший в реанимации, подозреваемый - под арестом. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

О пострадавшем с многочисленными ожогами тела и конечностей в полицию сообщили из больницы: 63-летний мужчина был доставлен бригадой «скорой помощи» из села Крупец Шосткинского района. Пациенту оказали необходимую медицинскую помощь и поместили в палату интенсивной терапии для дальнейшего лечения.

Как установили правоохранители, пострадавший мужчина не имеет своего жилья. Поэтому его приютил в своем нежилом доме его знакомый. В свою очередь, бездомный обязался следить за жильем.

В тот день все трое - потерпевший, владелец дома и его сосед ездили в город. Последние двое - по своим делам, а пострадавший - за пенсией. Получение которой и решили «отпраздновать» дома за бутылкой спиртного. Через некоторое время владелец дома отправился домой, оставив двух приятелей за столом. Когда же несколько часов спустя вернулся, обнаружил квартиранта в постели едва живого и обгоревшего. Не теряя времени, тут же вызвал «скорую».

«При выезде на место происшествия наши сотрудники установили, что облил легковоспламеняющимся веществом и поджег потерпевшего 40-летний сосед, остававшийся с ним отмечать получения пенсии, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Подозреваемого нашли дома, где тот, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спал, и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств».

Сам же задержанный обвиняет во всем водку: мол, очень сожалеет о содеянном, и сам не понимает, как это произошло, ведь полил мужчину якобы водой. Только вспыхнуло пламя, он сразу бросился его тушить. А затем пошел домой спать.

Действия мужчины в полиции квалифицировали как покушение на убийство, и уже начали уголовное производство. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Поджег Покушение на убийство Шосткинский район

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