Патрульные задержали грабителя-неудачника Инспекторы получили сообщение о помощи на улице Прокофьева.

Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что к заявителю подошли двое неизвестных мужчин, которые начали конфликтовать с ним. В дальнейшем, они избили его и пытались забрать барсетку. Указанные действия сопровождались угрозами физической расправы. Поняв, что пострадавший не отдаст свои вещи, неизвестные еще несколько раз ударили его и скрылись в неизвестном направлении.

Стражи порядка выяснили приметы нападавших и начали их поиски. Неподалеку, в соседнем дворе, патрульные заметили мужчину, который отвечал ориентированию. Как только он заметил служебное авто, вероятный преступник бросился наутек. Стражи порядка догнали и задержали его.

Заявитель, который впоследствии прибыл на место задержания, узнал нападавшего. К тому же 25-летний мужчина должен был находиться под домашним арестом.

Полицейские доставили его в Сумское отделения полиции, где передали следователям. Впоследствии были установлены данные другого нападающего.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК.